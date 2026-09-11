Notte di incendi a Palermo e in provincia, allarme a Monte Grifone

11/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una notte di lavoro per i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile a Palermo e in diversi comuni della provincia sul fronte degli incendi. Nel capoluogo l’attenzione si è concentrata su Monte Grifone, dove le fiamme sono tornate a minacciare i fianchi del rilievo, richiedendo tempestivi interventi di contenimento per evitare conseguenze peggiori a ridosso delle aree abitate. Un incendio divampato qui nel 2023 era arrivato a danneggiare la quattrocentesca chiesa di Santa Maria di Gesù. A Partinico il fuoco ha divorato porzioni di territorio in contrada Bosco Falconeria e nei pressi del Lago Poma. Momenti di apprensione anche a San Giuseppe Jato, dove un fronte si è sviluppato a breve distanza dal parco della memoria dedicato a Giuseppe Di Matteo. L’elenco degli interventi notturni dei soccorritori comprende Bagheria, in contrada Santa Caterina, e Carini. Situazioni di emergenza simili si sono registrate ad Altavilla Milicia e a Monreale.

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