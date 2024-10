Droga: ingerisce 10 ovuli di eroina e scappa, arrestato a Palermo

Un 34enne è finito in manette nel quartiere Ballarò, a Palermo. Notati i poliziotti impegnati in un controllo, l’uomo è fuggito per i vicoli e ha ingerito 10 ovuli di eroina. Addosso aveva 775 euro, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Nella sua abitazione c’erano altri 15 involucri di cellophane termosaldati di eroina dal peso complessivo di 185 grammi, un bilancino di precisione, un frullatore intriso di sostanza stupefacente, 1.700 euro e materiale per il confezionamento. La droga e il denaro, rinvenuto provento dell’attività’ di spaccio, sono stati posti sotto sequestro. L’arresto è stato convalidato con la misura cautelare in carcere.