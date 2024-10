Palermo, volante della polizia si ribalta durante un inseguimento: feriti gli agenti

Prima l’inseguimento, poi l’incidente. Ieri notte a Palermo due agenti di polizia a bordo di una Volante stavano inseguendo una Fiat 500 rubata, quando in corso dei Mille le due vetture sono finite contro un palo e contro alcune auto in sosta. L’auto della polizia si è ribaltata, i due ladri sono riusciti a scendere dall’auto e a fuggire. Gli agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: per loro la prognosi è di sei giorni. Sono in corso le indagini.