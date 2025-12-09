Droga nascosta nel frigo: arrestato 33enne nel rione San Cristoforo

Foto di polizia

Un catanese di 33 anni è stato arrestato dalla polizia dopo che gli agenti hanno trovato 1,2 chili di droga nascosti nel frigo di casa.

Droga nel frigo: la scoperta dei cani Maui e Ares

Durante un controllo in via Zuccarelli, nel quartiere San Cristoforo, i cani-poliziotto Maui e Ares hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione. L’uomo aveva nascosto 1.150 grammi di droga, di tipo marijuana, nel pozzetto del frigo, tentando di coprire l’odore, mentre altri 40 grammi – tra cocaina e marijuana – sono stati trovati in un mobile vicino al televisore.

La perquisizione ha permesso di recuperare anche quattro bilancini di precisione, 3,5 grammi di marijuana nell’auto dell’indagato e 460 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del pm, è stato trasferito in carcere in attesa della convalida.