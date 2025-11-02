Foto di polizia

Catania, pusher fermato a largo Rosolino Pilo. Aveva offerto droga a un poliziotto fuori servizio

02/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Si muoveva a largo Rosolino Pilo, punto di ritrovo per molti giovani nei weekend, e nel suo zaino nascondeva decine di dosi di droga pronte per lo spaccio. A far scattare l’arresto è stato un poliziotto della squadra Volanti, libero dal servizio, che ha notato il comportamento sospetto di un 24enne originario delle Mauritius. Il giovane, dopo essersi avvicinato all’agente per proporgli qualcosa, si è allontanato frettolosamente, venendo seguito a distanza fino a via Nicola Fabrizi, dove è stato sorpreso a scambiare un piccolo involucro con un altro soggetto poi fuggito.

Il controllo e la scoperta della droga a largo Rosolino Pilo

Il poliziotto, dopo aver richiesto rinforzi alla sala operativa, ha fermato il ragazzo che, colto di sorpresa, ha ammesso subito di avere droga con sé. Dallo zaino sono saltate fuori 30 dosi di marijuana per un peso complessivo di 124 grammi, 11 dosi di hashish (55 grammi totali) e 395 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio. Grazie al rapido intervento della Volante, il 24enne – incensurato – è stato condotto in questura e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

