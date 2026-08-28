Palermo, nove chili di droga nascosti nel freezer

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Oltre nove chili di droga nascosti nel freezer in una casa a Palermo. I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un palermitano di 35 anni accusato di detenzione di sostanze stupefacenti.

La droga nascosta nel freezer a Palermo

Nel corso di una perquisizione, grazie anche al fiuto del cane antidroga, i militari hanno trovato circa nove chili di hashish e 200 grammi di cocaina. Gli oltre 115 panetti di droga erano nascosti dentro un freezer e nel cesto della biancheria sporca. Sono stati sequestrati anche 1750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano riportati nomi e cifre. L’indagato è stato arrestato e portato nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza di convalida.