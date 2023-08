Floridia, droga tra gli alimenti di un pensile della cucina

Marijuana e hashish nascoste tra gli alimenti in un pensile della cucina in una casa a Floridia, in provincia di Siracusa. Sono stati i carabinieri a trovare le sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, oltre 16mila euro in contanti e materiale utile per il confezionamento e la pesatura della droga. Ed è questo il motivo per cui i militari hanno arrestato un 41enne floridiano per detenzione di sostanza stupefacente ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.