Droga, estorsioni e armi: 11 arresti ad Avola, nel Siracusano

Disposte dalla polizia di Siracusa 13 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della stessa Procura, per traffico di droga, estorsioni e detenzione di armi ad Avola, nel Siracusano. Il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di firma e di dimora, nei confronti di altrettanti soggetti indagati.

Un’altra persona è indagata, sempre per traffico di droga ed estorsioni, ma è in stato di libertà. La indagini, iniziate nel 2024 con l’arresto di uno degli attuali destinatari delle misure, hanno fatto luce sul gruppo criminale che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola.