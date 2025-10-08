Droga, estorsioni e armi: 11 arresti ad Avola, nel Siracusano

08/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Disposte dalla polizia di Siracusa 13 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della stessa Procura, per traffico di droga, estorsioni e detenzione di armi ad Avola, nel Siracusano. Il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di firma e di dimora, nei confronti di altrettanti soggetti indagati.

Un’altra persona è indagata, sempre per traffico di droga ed estorsioni, ma è in stato di libertà. La indagini, iniziate nel 2024 con l’arresto di uno degli attuali destinatari delle misure, hanno fatto luce sul gruppo criminale che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Droga, estorsioni e armi: 11 arresti ad Avola, nel Siracusano
Leggi la notizia

Disposte dalla polizia di Siracusa 13 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della stessa Procura, per traffico di droga, estorsioni e detenzione di armi ad Avola, nel Siracusano. Il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di firma e di dimora, nei […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]