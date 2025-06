Droga in discoteca: due arresti a Catania durante una serata musicale alla Playa

Durante una serata musicale affollata di giovanissimi in uno stabilimento di viale Kennedy, a Catania, i carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 18 e 20 anni, entrambi della provincia di Agrigento, sorpresi a spacciare MDMA e ketamina tra la folla. L’operazione, condotta in abiti civili da tre squadre del nucleo Investigativo, ha permesso di recuperare dosi già confezionate e contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Le indagini sono proseguite fino all’alloggio dei giovani nel centro storico, dove sono stati trovati altri stupefacenti, tra cui della cocaina rosa. Il valore complessivo della droga sequestrata supera i 7.000 euro. I due sono stati arrestati per spaccio aggravato in concorso.