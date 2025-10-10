Mezzo chilo di droga nascosto dietro il letto. Un 42enne catanese è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti. L’uomo è stato sorpreso a consegnare una dose di droga a un acquirente.

La cessione di droga

Lo scambio è avvenuto davanti a un’abitazione di via Giudice, nel quartiere San Cristoforo di Catania, sotto gli occhi degli agenti che proprio in quel momento sono passati da là nel corso di un servizio di controllo del territorio. Intuendo che potesse trattarsi di una cessione di stupefacente, i poliziotti sono intervenuti, riuscendo a fermare il pusher e acquirente. Entrambi sono stati sottoposti a un controllo. In effetti, l’uomo che aveva ricevuto l’involucro è stato trovato con 10 grammi di marijuana. Una confezione che aveva nascosto nelle mutande.

La droga nascosta dietro al letto

Gli agenti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del 42enne, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti. Una volta in casa, l’uomo ha consegnato uno zaino con all’interno una dose di marijuana. Continuando i controlli nell’appartamento, dietro al letto della sua stanza i poliziotti hanno recuperato un grosso sacco pieno di marijuana, per un peso totale di 562 grammi. A quel punto, l’uomo ha confessato di avere di avere in casa e ha consegnato altri 98 grammi di marijuana e due bilancini di precisione.

L’arresto del 42enne

Durante la perquisizione, inoltre, i poliziotti hanno trovato oltre 1300 euro in contanti, conservati sopra al mobile della cucina. Al riguardo, il 42enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione, considerato che, al momento, risulta essere disoccupato. Per gli inquirenti, infatti, si tratta del provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati posti sequestrati. Il 42enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato per direttissima.