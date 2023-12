Siracusa, 36 dosi di droga nascoste in mezzo a un cespuglio

Trentasei dosi di diversi tipi di sostanze stupefacenti sono state trovate nascoste in mezzo a un cespuglio a Siracusa. Le dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, sistemate negli involucri di plastica trasparente, sono stati rintracciati tra i rami e le foglie dagli agenti del commissariato di Ortigia in via Santi Amato, una delle più note piazze di spaccio del capoluogo aretuseo.