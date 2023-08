Catania, in via Zia Lisa con una pietra di cocaina in auto: arrestati due pregiudicati

Due pregiudicati catanesi di 57 e 55 anni sono stati arrestati dai carabinieri per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella tarda serata di ieri, durante un controllo del territorio in via Zia Lisa a Catania, i militari hanno fermato una Smart for two bianca, con a bordo due uomini. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due, hanno proceduto a perquisire l’auto. Nascosto sotto il sedile del conducente hanno trovato un involucro di cellophane con la scritta del numero 50 fatta con un pennarello nero indelebile. Aperto il pacchetto, dentro c’era una pietra di cocaina del peso di 60 grammi, la cui lavorazione avrebbe consentito ai due il ricavo di numerose dosi di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata per le analisi di laboratorio e i due pregiudicati sono finiti agli arresti domiciliari.