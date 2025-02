Bloccati con due chili di hashish in auto a Caltanissetta: panetti da 25mila euro

Due chili di hashish sequestrati e due persone arrestate a Caltanissetta. Sono i numeri dell’operazione Delivery express della guardia di finanza. Un uomo di Mussomeli (nel Nisseno) e un altro dell’Agrigentino sono stati bloccati mentre trasportavano circa 1,6 chili di hashish a bordo di un’auto.

La sostanza stupefacente è stata trovata in involucri confezionati in modo che avrebbero potuto consentire di eludere eventuali controlli o la segnalazione da parte di unità cinofile. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati trovati poi altri 400 grammi di hashish e marijuana. I due uomini sono stati arrestati: uno è finito nella casa circondariale di Caltanissetta, per l’altro invece sono stati disposti i domiciliari.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini dei finanzieri, la droga sarebbe stata destinata alla vendita nelle piazze di spaccio delle province di Caltanissetta e Agrigento, con un potenziale profitto di oltre 25mila euro.