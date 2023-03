Droga, armi e un’enorme quantità di rifiuti dentro un ovile. Arrestato 40enne, denunciato il padre

La droga nascosta nell’ovile. Un insolito nascondiglio quello in cui un 40enne avrebbe cercato di occultare la sostanza stupefante, nell’ovile di proprietà del padre 62enne dove lavora che si trova in contrada Poggio Guardia a Caltagirone, in provincia di Catania. Il 40enne è stato arrestato dai carabinieri, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. Il padre è stato denunciato invece per gestione di rifiuti non autorizzata.

Quando sono arrivati sul posto per un controllo, i militari hanno chiesto al 40enne di consegnare quanto di illegale ci fosse nell’olive. L’uomo ha così consegnato una custodia di plastica con dentro una pistola semiautomatica a salve. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato un’altra pistola a salve senza tappo rosso. In un mobile della cucina, c’era invece un involucro di plastica con dentro 108 grammi di marijuana e una bilancia di precisione. In un magazzino accanto alla cucina, i militari hanno anche trovato una componente di un fucile da caccia costituita dal gruppo scatto con grilletto e 41 cartucce per fucile di vario calibro. Il 62enne è stato denunciato perché nell’ovile è stata trovata un’enorme quantità di rifiuti di materiali ferrosi e plastici, cumuli di vecchi pneumatici per auto, carcasse di macchina ed eternit.