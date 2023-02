Primarie Pd, tutto pronto per eleggere il segretario Dem: 13 postazioni di voto a Palermo, solo quattro a Catania

Tutto pronto in Sicilia per le primarie del Partito democratico, che sanciranno la nomina del nuovo segretario nazionale. Quella che pare ormai essere una corsa a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein è tutt’altro che cosa fatta. Il primo ha sì dimostrato un discreto vantaggio dopo il voto dei circoli, ma la deputata ha ancora diverse carte da potere giocare nello scontro diretto.

Le votazioni si terranno domenica 26 febbraio dalle 8 del mattino alle 20. Potrà partecipare chiunque si rechi in uno dei 246 punti allestiti sul territorio siciliano. I non iscritti al Partito democratico dovranno però versare una quota di due euro. Voto online concesso solo a malati, disabili, residenti in località particolarmente distanti dai seggi e residenti all’estero.

Saranno 46 i punti in cui si potrà votare nel Palermitano. Di questi, 13 saranno nel capoluogo, dove i cittadini extracomunitari dovranno utilizzare i gazebo di piazza Giulio Cesare, nei pressi della stazione centrale, mentre gli altri potranno recarsi nei punti allestiti a Ponte dell’ammiraglio (in corso dei Mille), piazza Costellazione, via La Franca, piazza Indipendenza, via Paruta, piazza Guglielmo il buono, piazza Europa, piazza Pallavicino, piazza Uditore, piazza Politeama, piazza Don Bosco e piazza Campolo.

Previsti invece 43 punti di voto nel Catanese, quasi tutti sparsi per la provincia, con sole quattro postazioni nel capoluogo etneo: piazza Stesicoro, piazza Europa, piazza Cavour e Villaggio sant’Agata. Nelle restanti province sono state distribuite 34 postazioni nell’Agrigentino, 21 nel Nisseno, 17 nell’Ennese, 33 in provincia di Messina, 14 nel Ragusano, 16 nel Siracusano e 22 nel trapanese, anche se non sono escluse aggiunte dell’ultimo momento, che saranno comunicate sul sito delle Primarie 2023.