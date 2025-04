Donna muore carbonizzata nell’incendio della sua villa. Indagini dei carabinieri a Casteltermini

Una donna di 68 anni è morta nell’incendio della sua villa a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Il corpo della donna, che viveva sola, è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per fare luce sull’episodio.