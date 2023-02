Donna muore folgorata sotto la doccia a Licata. Inutile l’intervento dei sanitari del 118

Una donna di 68 anni è morta folgorata nella doccia a causa di una improvvisa scossa elettrica. È successo a Licata, in provincia di Agrigento. La donna è stata colpita da una scossa generata da una dispersione di energia dallo scaldabagno. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino di casa della vittima. L’uomo ha suonato ripetutamente al campanello dell’appartamento della donna capendo fin da subito che era successo qualcosa di grave. I soccorsi sono arrivati sul posto poco dopo insieme ai vigili del fuoco. La donna che viveva in corso Italia, era però deceduta e i sanitari non hanno potuto fare nulla. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.