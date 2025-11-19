Catania, donna di 80 anni investita in via Gabriele D’Annunzio

Una donna di 80 anni è stata investita poco dopo le 11 in via Gabriele D’Annunzio, a Catania. Il sinistro all’altezza del civico 88, non lontano dall’incrocio con via Renato Imbriani. La donna, come riferito da alcuni testimoni, dopo essere stata travolta dalla macchina -un fuoristrada nero Opel – ha sbattuto violentemente la testa a terra, perdendo sangue.

I soccorsi alla donna investita in via Gabriele D’Annunzio

Dopo l’incidente la donna è sempre rimasta vigile ed è stata soccorsa da alcuni passanti e dal guidatore del fuoristrada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha preso in carico la ferita per il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare.