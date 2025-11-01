Una donna di 63 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto questa mattina ad Aci Castello, in provincia di Catania. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la donna sarebbe stata investita da una macchina mentre stava attraversando a piedi la strada statale 114. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina.

Le indagini sulla donna investita ad Aci Castello

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul luogo dell’incidente nella cittadina in provincia di Catania sono arrivati anche i carabinieri. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per avviare le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente in cui è stata investita ed è morta una 63enne ad Aci Castello. Le investigazioni serviranno anche a capire le eventuali responsabilità del sinistro.

La ricostruzione dell’incidente

Da una prima ricostruzione di quando accaduto nelle prime ore della mattina di oggi, la vittima stava camminando a piedi quando è stata investita da un’auto. L’impatto con l’utilitaria, avrebbe sbalzato la donna di 63 anni a diversi metri di distanza lungo la carreggiata della strada statale 114 in direzione del borgo marinaro di Aci Castello, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di regolare la viabilità. La strada dove è avvenuto l’incidente è stata temporaneamente chiusa.