Rosolini, minaccia la ex sui social mentre si trova ai domiciliari per spaccio

Un 22enne pregiudicato di Rosolini (in provincia di Siracusa) è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dall’autorità giudiziaria aretusea. Il 22enne, dopo essere stato condannato lo scorso marzo per spaccio di stupefacenti, lo scorso settembre era stato messo ai domiciliari nella propria abitazione.

Ciononostante, l’uomo ha minacciato la sua ex compagna attraverso i social network, la quale ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. In seguito alla segnalazione e all’aggravamento della misura, l’uomo si trova ora al carcere Cavadonna di Siracusa.