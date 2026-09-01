Divieto di balneazione a Mondello, Lagalla: «Controlli nelle case sugli allacci alle fogne»

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

L’inquinamento del mare di Mondello, con un parziale divieto di balneazione, mette in moto gli uffici comunali, con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che promette controlli e soluzioni. A partire da una riunione operativa con l’assessore all’Igiene Fabrizio Ferrandelli, il nucleo di protezione ambientale della polizia municipale, la partecipata Amap e tutti gli uffici comunali competenti. L’obiettivo del sindaco è avviare un monitoraggio sulle possibili cause dell’inquinamento, per poi stilare un intervento. Sul modello di quanto già fatto nell’altra borgata marinara di Sferracavallo.

Il precedente di Sferracavallo

In quel caso, i controlli si sono concentrati su case e strutture non allacciate alla rete fognaria comunale, provocando sversamenti e inquinamento. «Un modello che ha dato risultati concreti – spiega Lagalla -. Negli ultimi due anni, infatti, lì non si sono più registrati casi di inquinamento del mare. E gli unici divieti di balneazione sono stati determinati da fenomeni naturali, come la presenza di alga tossica legata alle correnti marine».

Il piano di controlli a Mondello

I controlli a Mondello si baseranno sulle mappe degli allacci regolari e non già in possesso del Comune, così da procedere in maniera mirata. E coinvolgeranno anche l’Asp e la Capitaneria di porto di Palermo. «L’obiettivo è individuare le eventuali situazioni irregolari – continua il sindaco – e intervenire sulle cause degli sversamenti. Garantendo la massima tutela della salute e della qualità ambientale».

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