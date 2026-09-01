Etna, nuova emissione di cenere: l’avviso per il volo sale ad arancione

Foto da streaming Ingv-OE

L’Etna torna a compiere una, seppur debole, emissione di cenere vulcanica, ma il vento in direzione sud-est fa salire a livello arancione l’allerta per l’aeroporto di Catania. Che, al momento, non subisce variazioni di attività. Il bollettino dell’osservatorio etneo dell’Ingv è cambiato nell’arco di pochi minuti: dal livello giallo legato a una ripresa dell’attività all’arancione dovuto alla presenza della cenere. Il documento riporta un tremore vulcanico su valori medio-bassi. E l’assenza dell’alta nube eruttiva che ha caratterizzato il mese di agosto e paralizzato lo scalo etneo.