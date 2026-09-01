Foto di Fabio Morreale, guida naturalistica

In Sicilia 198 incendi nel fine settimana: è ancora allerta rossa in tre province

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La Sicilia ha registrato nell’ultimo fine settimana 198 incendi, con un’allerta rossa ancora oggi per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. A fissarlo è il bollettino della protezione civile regionale, che prevede per le altre sei province siciliane un livello di allerta arancione. A differenziare i due colori sono l’intensità e la velocità di propagazione dei roghi previste: elevata e veloce nel caso di allerta arancione, molto elevata ed estremamente veloce per l’allerta rossa. Il bollettino guarda anche alle temperature per il rischio ondate di calore nelle tre città metropolitane siciliane. Fissando la bandiera rossa alla provincia di Catania, con picchi di 40 gradi percepiti. Una situazione che, però, dovrebbe rientrare già domani. In giallo, invece, le province di Palermo e Messina, con temperature percepite rispettivamente di 35 e 37 gradi.

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