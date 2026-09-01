Incidente sull’autostrada A19 a Belpasso: traffico bloccato

Foto di Paolo Cagnino

Incidente sull’autostrada A19 Palermo–Catania all’altezza di Belpasso, nel Catanese. Il traffico risulta bloccato tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolti più mezzi, con varie persone soccorse e trasferite in ospedale. Le condizioni di una di loro sarebbero più preoccupanti. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre Anas.