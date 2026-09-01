Foto di Paolo Cagnino

Incidente sull’autostrada A19 a Belpasso: traffico bloccato

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente sull’autostrada A19 PalermoCatania all’altezza di Belpasso, nel Catanese. Il traffico risulta bloccato tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolti più mezzi, con varie persone soccorse e trasferite in ospedale. Le condizioni di una di loro sarebbero più preoccupanti. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre Anas.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Rivolte, agenti feriti e carceri al collasso: «La Sicilia è una polveriera»
Leggi la notizia

Incidente sull’autostrada A19 Palermo–Catania all’altezza di Belpasso, nel Catanese. Il traffico risulta bloccato tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolti più mezzi, con varie persone soccorse e trasferite in ospedale. Le condizioni di una di loro sarebbero più preoccupanti. Sul posto vigili del fuoco, […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
Leggi la notizia

Incidente sull’autostrada A19 Palermo–Catania all’altezza di Belpasso, nel Catanese. Il traffico risulta bloccato tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolti più mezzi, con varie persone soccorse e trasferite in ospedale. Le condizioni di una di loro sarebbero più preoccupanti. Sul posto vigili del fuoco, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze