Distrugge casa e minaccia la famiglia perché non gli danno 40 euro. In manette 40enne a Trecastagni

i Carabinieri della Stazione di Trecastagni hanno arrestato un 40enne del posto, già noto per pregresse vicende giudiziarie, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata estorsione. L’arresto è avvenuto a seguito di un’intervento dei carabinieri in risposta a una chiamata da uno dei vicini di casa dell’uomo, che alle 20 aveva segnalato una lite in atto.

Appena arrivati, i Carabinieri hanno immediatamente scorto davanti al cancello d’ingresso di una villetta a schiera su più piani, un uomo in evidente stato di agitazione che, urlando, stava distruggendo con un bastone di legno il vetro di una finestra al piano terra. L’equipaggio dell’Arma, senza indugio, lo ha seguito e raggiunto dentro l’abitazione trovandosi, poi, davanti ad uno scenario preoccupante, una porta con il telaio sradicato, un tavolo rovesciato, vetri rotti sparsi ovunque e mobili gravemente danneggiati. All’interno della villetta, i militari hanno constatato che vi erano anche due bambini, di 7 e 4 anni, figli dell’uomo, visibilmente terrorizzati accanto a due donne, la moglie di 37 anni, e la madre di 57.

La 37enne ancora scossa ha raccontato agli investigatori di essere stata vittima per anni di continue richieste di denaro da parte del marito che, probabilmente, utilizzava quei soldi per acquistare sostanze stupefacenti. Ogni rifiuto di denaro, ha spiegato, avrebbe scatenato la sua furia, con episodi di minacce,

insulti e distruzione degli arredi di casa, sempre più frequenti e ormai quasi quotidiani. Quell’ultimo episodio, in particolare, sarebbe avvenuto perché l’uomo avrebbe preteso dalla madre 40 euro, sostenendo che gli sarebbero serviti per riscattare il telefono del padre defunto, da lui stesso venduto.