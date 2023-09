Solarino, sequestrata una discarica abusiva insieme agli animali

Otto persone sono state denunciate dai carabinieri di Solarino, nel Siracusano, poiché ritenute responsabili, a vario titolo, di illecito smaltimento di rifiuti e detenzione di animali di specie protetta. I militari, a conclusione di un’attività investigativa, hanno sequestrato un’area di circa 700 metri quadri, di proprietà di un 66enne e di una 52enne, utilizzata come deposito di rifiuti di vario genere, anche di tipo speciale e pericoloso, che poi venivano incendiati. A ciò si aggiunge anche il sequestro, da parte dei veterinari dell’ASP di Siracusa, del bestiame presente nell’area che non risulta registrato nel dipartimento di settore. Inoltre, il personale dei carabinieri forestali CITES di Catania ha sequestrato quattro tartarughe di specie protetta, che il 66enne teneva senza la documentazione prevista, oltre ad avere anche tre tartarughe palustri di specie esotica invasiva per le quali l’uomo non ha denunciato la detenzione. Il responsabile, infatti, è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.