Viva il diritto al cannolo, abbasso il diritto all’eleganza: l’insegnamento dei Soumahoro / L’asso di mazze

Per cortesia non togliamo il diritto al cannolone siciliano. Certo, ho perculato anche io la coppia chiagne e fotte Soumahoro per il diritto all’eleganza, però qui le cose si fanno gravi (mai serie), qui si mette in dubbio il legittimo diritto di una moglie e forse anche di una suocera di azziccarsi fino in gola un sontuoso cannolone siciliano, con tutta la ricotta dentro che non aspetta altro che esplodere in bocca. Eh no, questi sono diritti se non costituzionali quantomeno universali.

No, perché Rep. pubblica un lungo pezzo sulle spese pazze e di Liliane Murekatete (o Murekatetere, non so esattamente come si scrive) e di sua madre, la suocera del parlamentare. Adesso, non abbiamo letto le carte, ma dall’articolo di Rep. ci pare di capire che i cannoloni siciliani se li sia ammuccati la Murekatetere, ma anche fosse la suocera? Guardate che le suocere bisognano di cannoloni siciliani, se volete la pace in famiglia, non è una spesa pazza è una spesa di buon senso!

Quindi non abbiamo capito chi si è sucato questi cannoli siciliani. La moglie? La suocera del parlamentare Aboubakar?

Non ci interessa. Rep. dice che la spesa è stata di 30 euro! Ma 30 euro non sono distrazioni di soldi pubblici. Minchia con soli 30 euro moglie e suocera si danno una bella calmata (lo zucchero calma, poi se è mischiato alla ricotta sfioriamo l’estasi) e non pensate che non sia un bene per la collettività?

Il diritto all’eleganza è esecrabile. Ma il diritto al cannolone siciliano che ti esplode in bocca in una cornucopia di ricotta è un diritto intoccabile!

Ovviamente la cosa vale anche per i mariti e per i suoceri.