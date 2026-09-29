Foto di Adsi

Dimore storiche private in Sicilia: apertura straordinaria degli archivi il 3 ottobre

29/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Archivi e biblioteche privati delle dimore storiche in Sicilia aperte al pubblico, in via eccezionale, sabato 3 ottobre. È la quinta edizione di Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro, iniziativa dell’associazione Dimore storiche italiane. Che offre ai cittadini la possibilità di immergersi tra carteggi, mappe, foto e libri d’epoca, racchiusi in luoghi privati, di solito inaccessibili.

La mappa delle dimore private aperte in Sicilia

Sono in tutto nove le dimore storiche aperte eccezionalmente in Sicilia sabato 3 ottobre. Tra biblioteche, collezioni private, giardini e tesori architettonici. Distribuiti in cinque province, nelle quali i proprietari hanno aderito all’iniziativa e all’associazione.

I palazzi visitabili a Palermo

Nel capoluogo siciliano saranno quattro i palazzi privati visitabili. Da palazzo Burgio di Villafiorita, su via Garibaldi, con i suoi successivi ampliamenti a partire dal ‘600, a palazzo Oneto di Sperlinga, con il suo archivio aperto in anteprima per la giornata Carte in Dimora. Così come un’anteprima sara anche la visita riunita di palazzo Costantino e Di Napoli, protagonisti dei 4 canti di Palermo.

Le ville in provincia di Messina

Nel Messinese sono due le dimore storiche aperte. Villa Piccolo, a Capo d’Orlando, oggi casa-museo, compresa la stanza di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cugino della famiglia Piccolo, e una biblioteca da oltre 2400 volumi. E villa Maria Giovanna, a Giardini Naxos, dimora di Francesca Mirabile Mancusio, viaggiatrice e prima donna a prendere la patente in Italia. Non a caso sarà visibile la Lancia Appia, con l’appassionante storia del suo viaggio verso il Circolo polare artico.

Le dimore storiche a Siracusa e Ragusa

A Siracusa, in contrada Targia, sarà aperto il castello del Solacium. Oggi sede delle cantine Pupillo e di eventi privati, sarà possibile ammirare il suo giardino storico che ospita un ficus secolare. Mentre in provincia di Ragusa, a Chiaramonte Gulfi, sarà aperta la biblioteca Saverio Nicastro, di cui verranno esposti alcuni documenti inediti sulla storia della città.

I documenti storici nell’Ennese

In provincia di Enna, ad Agira, sarà aperto palazzo Manmano Gussio, con la sua collezione di arredi e abiti dal ‘600 al all’800. Oltre a un archivio storico con centinaia di documenti tra atti notarili, alberi genealogici, lettere e decreti delle principali personalità del Regno di Sicilia. Alcuni in mostra sabato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, ripristinati i voli all’aeroporto di Catania
Leggi la notizia

Archivi e biblioteche privati delle dimore storiche in Sicilia aperte al pubblico, in via eccezionale, sabato 3 ottobre. È la quinta edizione di Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro, iniziativa dell’associazione Dimore storiche italiane. Che offre ai cittadini la possibilità di immergersi tra carteggi, mappe, foto e libri d’epoca, racchiusi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026
di

Settimana, questa dal 28 settembre, che inizia bene per i segni di fuoco, con un oroscopo segnato dall’ingresso di Marte in Leone. Che si congiunge a Giove, rendendo le azioni – anche dei colleghi Ariete e Sagittario – molto più incisive. Dopo la Luna piena in Ariete che ha già garantito un contatto interiore significativo. […]

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]