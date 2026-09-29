Foto di Adsi

Archivi e biblioteche privati delle dimore storiche in Sicilia aperte al pubblico, in via eccezionale, sabato 3 ottobre. È la quinta edizione di Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro, iniziativa dell’associazione Dimore storiche italiane. Che offre ai cittadini la possibilità di immergersi tra carteggi, mappe, foto e libri d’epoca, racchiusi in luoghi privati, di solito inaccessibili.

La mappa delle dimore private aperte in Sicilia

Sono in tutto nove le dimore storiche aperte eccezionalmente in Sicilia sabato 3 ottobre. Tra biblioteche, collezioni private, giardini e tesori architettonici. Distribuiti in cinque province, nelle quali i proprietari hanno aderito all’iniziativa e all’associazione.

I palazzi visitabili a Palermo

Nel capoluogo siciliano saranno quattro i palazzi privati visitabili. Da palazzo Burgio di Villafiorita, su via Garibaldi, con i suoi successivi ampliamenti a partire dal ‘600, a palazzo Oneto di Sperlinga, con il suo archivio aperto in anteprima per la giornata Carte in Dimora. Così come un’anteprima sara anche la visita riunita di palazzo Costantino e Di Napoli, protagonisti dei 4 canti di Palermo.

Le ville in provincia di Messina

Nel Messinese sono due le dimore storiche aperte. Villa Piccolo, a Capo d’Orlando, oggi casa-museo, compresa la stanza di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cugino della famiglia Piccolo, e una biblioteca da oltre 2400 volumi. E villa Maria Giovanna, a Giardini Naxos, dimora di Francesca Mirabile Mancusio, viaggiatrice e prima donna a prendere la patente in Italia. Non a caso sarà visibile la Lancia Appia, con l’appassionante storia del suo viaggio verso il Circolo polare artico.

Le dimore storiche a Siracusa e Ragusa

A Siracusa, in contrada Targia, sarà aperto il castello del Solacium. Oggi sede delle cantine Pupillo e di eventi privati, sarà possibile ammirare il suo giardino storico che ospita un ficus secolare. Mentre in provincia di Ragusa, a Chiaramonte Gulfi, sarà aperta la biblioteca Saverio Nicastro, di cui verranno esposti alcuni documenti inediti sulla storia della città.

I documenti storici nell’Ennese

In provincia di Enna, ad Agira, sarà aperto palazzo Manmano Gussio, con la sua collezione di arredi e abiti dal ‘600 al all’800. Oltre a un archivio storico con centinaia di documenti tra atti notarili, alberi genealogici, lettere e decreti delle principali personalità del Regno di Sicilia. Alcuni in mostra sabato.