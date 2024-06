Operazione interforze a Lentini, denunciato un meccanico abusivo

Nel pomeriggio di venerdì si è svolta a Lentini una vasta operazione interforze di controllo del territorio, pianificata durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e condotta in sinergia tra il personale della polizia, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con il supporto del Reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, delle unità cinofile della polizia e della Guardia di finanza, nonché del IV reparto volo di Reggio Calabria e della polizia stradale. Come già comunicato, nel corso dell’operazione è stato arrestato un uomo di 42 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di possesso ai fini dello spaccio di droga ed è stato sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto operativo è stata individuata un’officina specializzata per la riparazione di ciclomotori e motocicli, nei pressi della Provinciale 16, molto vicina alla sede stradale dove è noto che si svolgono corse clandestine di ciclomotori. Il titolare dell’officina, un uomo di 38 anni, è stato denunciato per avere esercitato l’attività di riparatore di motoveicoli senza la necessaria iscrizione presso la Camera di commercio e per avere realizzato abusivamente la struttura che ospitava l’officina. Le attrezzature utilizzate per la riparazione delle moto sono state sequestrate.