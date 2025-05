Democrazia e cybersicurezza: l’incontro a UniPa con i vertici dell’agenzia nazionale e del Copasir

Dal rischio di manipolazione online del consenso elettorale alla realtà del cybercrime in un Paese molto vecchio e poco digitalmente alfabetizzato. Se ne discuterà domani, sabato 10 maggio, dalle 14.30 nell’aula Borsellino del dipartimento di Scienze Politiche e relazioni internazionali di dell’Università di Palermo. Ad analizzare il tema Democrazia e cybersicurezza saranno il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), e il deputato Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, intervistati dalla direttora di MeridioNews, Claudia Campese, dopo l’introduzione del rettore di UniPa, Massimo Midiri.

Sempre domani, al mattino, si terrà la lezione L’UE tra Cina e Stati Uniti, in cui Riccardo Sessa, presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI) ripercorrerà gli avvenimenti dalla globalizzazione economica alle guerre in Europa. La giornata di domani chiude il ciclo di dieci lezioni dell’edizione 2025 di Conoscere per decidere–Scuola di formazione politica organizzata dal Dems di UniPa in collaborazione con Astrea consulting, il festival Una marina di libri e il centro di formazione Diesse. «La democrazia politica non sta passando uno dei suoi migliori momenti»: questo il presupposto delle giornate di approfondimento partite a marzo e che si concluderanno con la proiezione del docufilm Falcone e Borsellino. Il Fuoco della Memoria, mercoledì 14 maggio.