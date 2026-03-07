Foto generata con IA.

Era diventata l’incubo dei residenti di un ampio tratto del centro cittadino, ma grazie a una minuziosa attività di indagine condotta dai poliziotti del commissariato Libertà di Palermo, che si è pervenuti all’identificazione di una donna, ritenuta responsabile di una serie di danneggiamenti su autovetture in sosta.

La donna tagliava i pneumatici delle auto

La 58enne agiva accanendosi sulle auto in sosta bucandone o tagliandone gli pneumatici. I poliziotti della sezione investigativa, facendo proprie le segnalazioni e le denunce pervenute dai cittadini, sono così riusciti a risalire all’identità della donna che, una volta rintracciata, è stata trovata in possesso di uno scalpello appuntito e una tronchese, per cui è stata indagata in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli. Dai controlli, è risultata già sottoposta all’avviso orale del questore di Palermo.