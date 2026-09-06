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Si schianta con la sua moto al kartodromo di Punta Bianca, ad Agrigento: è morto Egidio Blandina, 29enne, di Messina. Il ragazzo si trovava in pista per coltivare il suo hobby delle due ruote, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una barriera. Blandina è morto nell’impatto, rendendo inutile il soccorso del 118. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri. Il 29enne è il nipote del presidente della Camera di commercio di Messina, Ivo Blandina.