Foto di polizia

Catania, evade dai domiciliari ma viene beccato. A casa droga e cellulari per i detenuti

03/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Marijuana, hashish e droghe sintetiche. A conservare il tutto un 20enne pregiudicato che è stato arrestato dalla polizia a Catania. Il giovane è stato fermato per un normale controllo su strada mentre percorreva, in sella a uno scooter e accompagnato da un amico, via Balatelle. In primo luogo il 20enne ha ammesso di essere evaso dai domiciliari, in quanto già condannato per reati contro il patrimonio.

Successivamente gli agenti hanno perquisito la sua abitazione e, all’interno di una cassettiera in legno, hanno trovato 160 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, oltre a sette smartphone avvolti con la pellicola e un panetto di hashish di circa 70 grammi. Droga e cellullari, secondo la ricostruzione della polizia, erano probabilmente destinati a qualche detenuto. I poliziotti, anche con l’ausilio dei cani anti droga, hanno poi rintracciato uno zaino con dentro 1 chilogrammo di marijuana e diverse droghe sintetiche. Terminate le verifiche il 20enne è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di piazza Lanza.

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