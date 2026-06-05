Marsala, crolla soffitto al liceo Pascasino: paura ma nessun ferito

05/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Crollo del soffitto in una stanza della segreteria della sede centrale del liceo Giovanni XXIII-Pascasino, in via Vaccari a Marsala. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, senza provocare feriti. Il cedimento è avvenuto poco dopo la fine del turno lavorativo, quando i locali erano già stati lasciati dal personale.

Nessun ferito per pochi minuti

I lavoratori avevano infatti terminato le attività alle 14, appena una quindicina di minuti prima del crollo. La circostanza ha evitato conseguenze potenzialmente gravi, trasformando l’episodio in una tragedia sfiorata. Dura le reazioni sindacali. La Uil Trapani e la Uil Scuola Trapani parlano di ennesimo caso di edilizia scolastica fatiscente, sottolineando come la sicurezza di studenti e personale sia spesso affidata alla casualità. I rappresentanti chiedono interventi urgenti e strutturali per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, definendo l’accaduto «un ulteriore campanello d’allarme» sulle condizioni delle infrastrutture.

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