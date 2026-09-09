Mazara del Vallo

Crolla balcone a Mazara del Vallo: morta una donna e palazzo evacuato 

09/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una donna è morta a causa del crollo di un balcone a Mazara del Vallo, nel Trapanese. La tragedia in via Raffaele Castelli, dove la soletta in cemento armato di un poggiolo ha ceduto improvvisamente. La donna, che si trovava sul balcone al momento del crollo, è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poche ore dopo per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa delle precarie condizioni statiche dell’edificio, è stata disposta l’evacuazione della struttura. Tre famiglie sono state sgomberate e trasferite in un alloggio a spese del Comune

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]