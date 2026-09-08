Foto di Camille Juan Martin / SOS MEDITERRANEE - press kit

Ocean Viking, tre salvataggi nella zona Sar maltese: 78 migranti soccorsi

08/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tre operazioni di soccorso in mare e 78 persone salvate. È il bilancio degli interventi effettuati oggi dall’equipaggio della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee, nella zona Sar maltese. Nel gruppo ci sono 12 donne, un neonato di appena due giorni e un bambino di 5 mesi. Secondo quanto riferito da Sos Mediterranee, i naufraghi presentavano colpi di calore, mentre alcuni mostravano anche segni di disidratazione e ustioni.

I primi due soccorsi dopo i Mayday Relay

Il primo intervento ha permesso di mettere in salvo 17 persone, dopo un Mayday Relay che aveva segnalato una situazione di emergenza individuata inizialmente da Alarm Phone e successivamente avvistata dal velivolo SeaBird 3 di Sea-Watch.bI 17 sopravvissuti avevano trascorso circa 26 ore in mare prima di essere raggiunti dall’equipaggio della Ocean Viking. Successivamente la nave ha effettuato un secondo intervento, soccorrendo altre 16 persone in seguito a un Mayday Relay proveniente ancora dal SeaBird 3. Anche in questo caso i naufraghi avevano trascorso a bordo dell’imbarcazione circa 24 ore.

Altri 45 migranti soccorsi

Il terzo intervento è scattato dopo un Mayday Relay trasmesso dal Falcon 1 di Frontex. L’equipaggio della Ocean Viking ha raggiunto e soccorso 45 persone, che si trovavano a bordo di un gommone. Anche questa imbarcazione era stata avvistata dal SeaBird 3 di Sea-Watch. Complessivamente, nelle tre operazioni, sono state quindi 78 le persone soccorse dalla nave di Sos Mediterranee.

Foto di di Camille Juan Martin / SOS MEDITERRANEE – press kit

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