Catania, cavallo e puledro di sei mesi in una stalla abusiva

09/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un cavallo e un puledro di sei mesi trovati all’interno di una stalla abusiva nel quartiere Picanello di Catania. A effettuare un controllo specifico è stata la squadra a cavallo della polizia. Una verifica effettuata, insieme ai medici del servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania. Così è stato possibile individuare una stalla abusiva nel rione popolare del capoluogo etneo.

La stalla abusiva a Picanello

Nei giorni scorsi, i poliziotti delle volanti, insieme ai medici veterinari, hanno effettuato dei controlli all’interno di una stalla abusiva individuando due equidi che si presentavano in buone condizioni di salute. Dal controllo è emerso che il cavallo adulto era già stato identificato, ma la normativa prevede che gli animali debbano vivere in locali attrezzati e autorizzati per garantire il loro benessere. Il puledro invece, di soli sei mesi, era privo di microchip identificativo. Che è stato subito installato a cura del medico veterinario presente. Pertanto, il gestore è stato sanzionato per entrambe le condotte per un importo complessivo pari a 6000 euro.

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