Rapina in farmacia a San Giovanni Galermo: arrestato un 40enne

È stato arrestato l’uomo 40enne ritenuto responsabile di una rapina in una farmacia di San Giovanni Galermo (in provincia di Catania) del 26 aprile. Dopo avere minacciato con un taglierino due dipendenti, ha portato via 900 euro dal registratore di cassa. Gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile, grazie all’analisi delle videoriprese del negozio e di alcune attività commerciali vicine, sono riusciti a individuare l’auto dell’uomo e a identificarlo. Nonostante durante la rapina in farmacia indossasse un cappello.

La rapina in farmacia a San Giovanni Galermo

Nei giorni scorsi, su disposizione procura distrettuale, la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura custodiale. Emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di una farmacia di San Giovanni Galermo. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 40enne – con diversi precedenti penali – il 26 aprile scorso sarebbe entrato nell’attività. Dopo aver minacciato con un taglierino due dipendenti, si sarebbe impossessato di 900 euro, prelevandoli dal registratore di cassa.

Le indagini

Un laborioso esame delle videoriprese ha consentito agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell’evento. E anche di individuare la macchina e poi di identificare, nonostante al momento della rapina nella farmacia fosse travisato con un vistoso cappello. I gravi indizi raccolti a carico del 40enne hanno permesso di formulare la richiesta della misura cautelare poi concessa dal gip ed eseguita dalla polizia giudiziaria operante.