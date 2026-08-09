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Investe un pedone e scappa: denunciato un 24enne del Catanese

09/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Investe un pedone e scappa a Castel di Iudica, in provincia di Catania. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 24 anni, con precedenti, ritenuto responsabile dei reati di lesioni stradali e omissione di soccorso.

Investe un pedone e scappa

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 24enne, mentre era alla guida della propria auto lungo una via del centro abitato, ha investito un 25enne che stava attraversando la strada a piedi. Nonostante l’impatto, il conducente non si è fermato per prestare assistenza e non ha nemmeno attivato i soccorsi. Altri automobilisti e pedoni hanno allertato i sanitari del 118 che hanno trasportato il pedone ferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania.

Le indagini

La vittima ha riportato lesioni dall’incidente stradale, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri, grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese e alle testimonianze dei presenti, hanno individuato in breve tempo la vettura e l’uomo alla guida. Il veicolo è stato sequestrato, il 24enne è stato denunciato e gli è stata anche ritirata la patente di guida.

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