Esplosione dopo una fuga di gas in casa nel Palermitano

08/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una giovane è stata portata all’ospedale di Petralia Sottana per accertamenti dopo che nella sua abitazione si è verificata un’esplosione per una fuga di gas in cucina. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione in via Archimede a Blufi.

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