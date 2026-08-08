Una giovane è stata portata all’ospedale di Petralia Sottana per accertamenti dopo che nella sua abitazione si è verificata un’esplosione per una fuga di gas in cucina. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione in via Archimede a Blufi.
Esplosione dopo una fuga di gas in casa nel Palermitano
Una giovane è stata portata all’ospedale di Petralia Sottana per accertamenti dopo che nella sua abitazione si è verificata un’esplosione per una fuga di gas in cucina. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione in via Archimede a Blufi.