Crisi della diga Ancipa, dal 15 novembre darà acqua solo a cinque Comuni

Foto di EnelSharing su Flickr

La diga Ancipa è sempre più vuota. Arriva la conferma definitiva che dal 15 novembre prossimo a ricevere acqua dall’invaso, nell’Ennese, saranno solo cinque Comuni, mentre le erogazioni cesseranno per tutti gli altri. A comunicarlo è stata Acquaenna, società che gestisce il servizio idrico integrato nell’Ennese, sulla scorta delle decisioni della Cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia.

A partire dalla metà di questo mese, quindi, dato lo stato di criticità dell’invaso, i prelievi saranno riservati ai comuni di Troina, Cerami, Gagliano, Nicosia e Sperlinga, che attualmente non dispongono di alcuna fonte propria alternativa. Si tratta di una disposizione della quale si parlava già da alcune settimane, che adesso viene ufficialmente confermata, con un provvedimento disposto fino al 31 gennaio 2025, quando, si auspica, le precipitazioni dovrebbero avere rimpinguato, anche solo parzialmente, la diga. Nei restanti comuni serviti dal sistema Ancipa dove verrà sospesa l’erogazione, Acquaenna comunica che si farà fronte all’ulteriore drastica restrizione.

Per i Comuni di Enna e Calascibetta, attualmente totalmente dipendenti dal sistema Ancipa, sono previsti interventi di mitigazione della crisi idrica. L’emergenza, nell’Ennese è sempre più grave, considerato che, attualmente e da mesi, le erogazioni dall’Ancipa avvengono mediamente solo una volta a settimana. L’emergenza prosegue anche nel Nisseno: Siciliacque comunica che questa mattina è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est, diramazione Landro-serbatoio Porco, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione urgente in contrada da Borgo Tudia in territorio di Castellana Sicula, con conseguente sospensione della fornitura idrica ai comuni Marianopoli, Vallelunga e Villalba. La distribuzione prevista per oggi è stata effettuata regolarmente ma sara’ sospesa domani e fino al rispristino delle forniture da parte di Siciliacque.