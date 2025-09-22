«Non possiamo tacere di fronte alle violazioni dei diritti umani»: gli avvocati etnei al corteo per la Palestina

«Abbiamo il dovere di far sentire anche la nostra voce». È questo lo spirito con cui almeno una quarantina di avvocate e avvocati hanno partecipato al corteo che si è svolto questa questa mattina a Catania per esprimere solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Partito da piazza Stesicoro intorno alle 10, il corteo ha percorso via Etnea. Il segno di una mobilitazione – con lo sciopero generale di 24 ore in tutta Italia – in risposta al genocidio, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla.

«È stato importante per noi esserci non solo come esseri umani – spiega a MeridioNews l’avvocato Goffredo D’Antona – che inorridiscono davanti certe immagini e alle richieste definizioni di bambini, ma anche come operatori del diritto. Di fronte alle violazioni dei diritti umani che si perpetuano senza fine in Palestina, non possiamo rimanere in silenzio – afferma il legale facendosi portavoce di tutti i colleghi e le colleghe che hanno partecipato – ma dobbiamo riprenderci il nostro ruolo di giuristi, ormai svilito da troppe cose».