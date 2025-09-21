Foto di Afitab

Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, in Sicilia 14 appuntamenti tra presidi e cortei

21/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Domani, 22 settembre, si preannuncia come una giornata cruciale per la mobilitazione in Italia, con uno sciopero generale di 24 ore per esprimere solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Lo sciopero è stato convocato «in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla». Significative le richieste che accompagnano la protesta: sanzioni contro Israele, rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali, come forma di pressione politica.

Coinvolto il settore dei trasporti, con la garanzia di alcune fasce orarie che variano di città in città, ma anche quello della scuola e dell’università, con possibile sospensione delle lezioni. A prendere parte a cortei e mobilitazioni saranno i lavoratori delle fabbriche, dalla logistica, dei porti. Coinvolti pure avvocati e giuristi. A Catania è previsto un corteo con partenza da piazza Stesicoro alle 10. Per l’occasione i legali si sono dati appuntamento alle 9.45 davanti la villa Bellini, nei pressi del bar Savia. «Penso che noi avvocate e avvocati abbiamo il dovere di far sentire anche la nostra voce, non solo come esseri umani, che inorridiscono davanti certe immagini, e alle richieste definizioni di bambini, ma anche come operatori del Diritto. Dobbiamo – si legge in un appello – riprenderci il nostro ruolo di giuristi, ormai svilito da troppe cose. Non possiamo rimanere in silenzio avanti le violazioni di diritti umani che si perpetuano senza fine in Palestina. Per questo pensiamo sia giusto esserci magari incontrandoci 15 minuti prima nei pressi del bar Savia e recarci tutti insieme al concentramento di piazza Stesicoro».

In Sicilia sono in programma dei cortei anche ad Alcamo – ore 9 da piazza Ciullo -, Modica – ore 8.30 piazza Matteotti -, Palermo – ore 10 piazza Massimo -, e Siracusa, – ore 9.30 piazza Euripide. Un flash mob si svolgerà a Caltanissetta con appuntamento alle 18 in piazza Garibaldi. Presidi sono previsti ad Enna – dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 in piazza Vittorio Emanuele -, Messina – ore 9.30 piazza Cairoli e in tutte le isole Eolie. Dei sit-in sono stati organizzati a Ragusa, ore 10 piazza Matteotti, Scicli – ore 9 piazza delle Olimpiadi -, Santa Teresa Riva – ore 8 piazza Municipio -, e Trapani – ore 9 piazza Municipio.

