Corsi fantasma, chiesto processo per l’ex senatore Nino Papania e altri 11

30/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dodici persone, tra cui l’ex senatore Nino Papania, che fu anche deputato regionale del Pd, rischiano un processo a Trapani con accuse che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla truffa al voto di scambio, da riciclaggio e autoriciclaggio a malversazione. La procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio, citando per responsabilità amministrativa tre centri di formazione professionale, Cesifop, Ires e Tai, destinatari di finanziamenti europei per corsi mai tenuti e i cui introiti sarebbero andati a un movimento politico controllato da Papania.

A febbraio la decisione del giudice

Sarà il giudice per l’udienza preliminare Samuele Corso, a febbraio, a decidere se per l’ex senatore Nino Papania e gli imputati si dovrà tenere un processo. L’inchiesta era partita dalla procura europea, che in Sicilia ha due referenti a Palermo, e poi in parte era stata assegnata ai pm trapanesi. Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza, che ipotizza che i fondi Ue distratti ammontino a oltre 8 milioni di euro. Secondo la procura trapanese l’ex parlamentare dem sarebbe stato a capo di una lobby di potere.

