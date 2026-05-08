Corruzione: legali di Cuffaro chiedono di patteggiare 3 anni

I difensori dell’ex presidente della Regione siciliana, Totò Cuffaro, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, hanno depositato istanza di patteggiamento per il loro assistito: la pena da applicare su richiesta delle parti è di tre anni, con lavori sostitutivi per il residuo da scontare. Cuffaro è agli arresti domiciliari da cinque mesi e aveva già subito una condanna – scontata quasi del tutto – a sette anni, in un altro processo, per favoreggiamento e rivelazione di segreto, entrambi aggravati dall’agevolazione di Cosa nostra. In questo nuovo procedimento risponde di corruzione, per l’aggiustamento di un concorso a Villa Sofia. La decisione passa ora al giudice Ermelinda Marfia, che potrebbe stralciare la posizione dell’ex governatore siciliano.