Un evento dedicato alle prospettive di sviluppo della filiera agrumicola. Organizzato da Agromillora e dalla siciliana Irritec – con la partecipazione di università, organizzazioni agricole e istituzioni – l’incontro si terrà il 23 ottobre presso l’orto botanico Radicepura di Giarre, nel Catanese. Esperti, istituzioni e rappresentanti delle principali filiere agrumicole si confronteranno su modelli innovativi di coltivazione, gestione idrica e valorizzazione delle produzioni tipiche.

L’obiettivo: costruire una filiera agrumicola capace di coniugare produttività, qualità e sostenibilità ambientale. Rafforzando la competitività del made in Italy nel contesto internazionale. Obiettivo della giornata sarà approfondire le principali soluzioni tecnico-scientifiche per aumentare l’efficienza della filiera e ridurre l’impatto ambientale. Con focus su agricoltura di precisione e irrigazione efficiente, gestione integrata dei parassiti, creazione di habitat naturali, economia circolare.

Dopo il saluto di apertura del presidente di Irritec Carmelo Giuffrè, seguiranno gli interventi di Giuseppe Giardina, responsabile Sperimentazione e formazione agronomica, e Giulia Giuffrè, chief sustainability officer e board member del gruppo. Sarà lei, nel corso della sessione dedicata all’economia e alle tendenze di mercato, a illustrare il contributo dell’azienda alla diffusione di tecnologie irrigue intelligenti e al rafforzamento di una cultura della sostenibilità in agricoltura. Insieme a loro, università, enti di ricerca, consorzi di tutela e aziende di riferimento del comparto.

Un momento fortemente voluto da Irritec che, fin dalla fondazione nel 1974, ha come mission quella di fornire risposte ai problemi di agricoltura e giardinaggio, come la scarsità d’acqua e la crescente domanda alimentare. Non solo prodotti, ma anche formazione. Per questo è nata anche Irritec Academy, centro di formazione Irritec che punta a diffondere la cultura del risparmio idrico e l’ottimizzazione delle risorse di acqua, energia e sostanze nutritive. Proprio attraverso convegni, seminari, corsi e incontri, come quello previsto oggi a Giarre.