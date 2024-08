Catania, alimenti non tracciati in un locale di via Plebiscito

Durante una serie di controlli negli esercizi commerciali di via Plebiscito e via Lago di Nicito a Catania è stato accertato che un titolare, senza autorizzazione, aveva occupato parte del suolo pubblico. In un altro caso, invece, le verifiche hanno consentito di appurare che gli alimenti conservati erano privi di tracciabilità. Motivo per cui per gli agenti della squadra volanti – intervenuti insieme al personale del corpo forestale e della polizia locale – è stato impossibile accertare la genuinità dei prodotti. Per questo gli alimenti sono stati distrutti.