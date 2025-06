Controlli straordinari a Termini Imerese: denunce, droga e multe per oltre 8.000 euro

Nei giorni scorsi, i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a incrementare la percezione della sicurezza tra i cittadini. L’operazione ha visto impegnati i militari della sezione Radiomobile e delle stazioni di Termini Imerese, Aliminusa e Montemaggiore Belsito, che hanno pattugliato le aree considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana, eseguendo verifiche su veicoli e persone in transito.

Durante l’attività, a Termini Imerese, un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di una perquisizione veicolare, il soggetto è stato trovato in possesso di un bastone telescopico lungo 75 centimetri, nascosto nel vano portaoggetti dell’autovettura, oltre a 38,65 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato illecito.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, tre uomini di età compresa tra i 17 e i 29 anni sono stati fermati alla guida dei rispettivi motoveicoli senza aver mai conseguito la patente. Poiché già in passato, e nello specifico negli ultimi due anni, erano stati sorpresi a commettere la stessa violazione, i Carabinieri li hanno denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese.

Nel complesso, l’operazione ha portato all’identificazione di 107 persone e al controllo di 43 veicoli. Sono state elevate 12 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari a oltre 8.000 euro. I militari hanno inoltre sequestrato tre veicoli per mancata copertura assicurativa e segnalato due persone alla prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio, con l’obiettivo di garantire un’azione costante e visibile a tutela della legalità e della convivenza civile.