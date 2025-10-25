Catania, controlli dei Nas in due attività commerciali. Sequestrati otto chili di panini

25/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Otto chi di panini sequestrati perché privi di tracciabilità. Proseguono i controlli sulla sicurezza alimentare a Catania. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas), con il supporto dei colleghi della compagnia di Piazza Dante, hanno eseguito una serie di ispezioni in diverse attività di somministrazione di alimenti nel centro cittadino, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute dei consumatori. Durante le verifiche in una panineria di via Etnea – il nome non è stato fornito – i militari hanno riscontrato carenze igieniche come la presenza di brina nel frigorifero e un’increspatura dell’intonaco del soffitto sopra il punto cottura, con rischio di distacco di materiale. Il titolare dell’attività, un 27enne catanese, è stato sanzionato per mille euro.

Panini senza tracciabilità: scatta il sequestro

Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno controllato un’altra panineria – il nome non è stato fornito – in via Vittorio Emanuele Orlando, dove sono emerse violazioni sulla tracciabilità degli alimenti. Il titolare, un 32enne di Ragalna, è stato multato per 1.500 euro, mentre i militari hanno proceduto al sequestro di 8 chili di panini privi di data di produzione e numero di lotto, informazioni indispensabili per garantire la sicurezza alimentare. I carabinieri Nas hanno segnalato la violazione all’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, che disporrà la distruzione dei prodotti sequestrati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La battaglia sul servizio idrico del Catanese: tra ricorsi, commissari e la convenzione miliardaria
Leggi la notizia

Otto chi di panini sequestrati perché privi di tracciabilità. Proseguono i controlli sulla sicurezza alimentare a Catania. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas), con il supporto dei colleghi della compagnia di Piazza Dante, hanno eseguito una serie di ispezioni in diverse attività di somministrazione di alimenti nel centro cittadino, con l’obiettivo di garantire […]

Valverde, uomo accoltellato dal cognato in una panineria
Leggi la notizia

Otto chi di panini sequestrati perché privi di tracciabilità. Proseguono i controlli sulla sicurezza alimentare a Catania. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas), con il supporto dei colleghi della compagnia di Piazza Dante, hanno eseguito una serie di ispezioni in diverse attività di somministrazione di alimenti nel centro cittadino, con l’obiettivo di garantire […]

Alle pendici dell’Etna è nata una Dubai Chocolate «cento per cento made in Sicily»
Leggi la notizia

Otto chi di panini sequestrati perché privi di tracciabilità. Proseguono i controlli sulla sicurezza alimentare a Catania. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas), con il supporto dei colleghi della compagnia di Piazza Dante, hanno eseguito una serie di ispezioni in diverse attività di somministrazione di alimenti nel centro cittadino, con l’obiettivo di garantire […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]