Otto chi di panini sequestrati perché privi di tracciabilità. Proseguono i controlli sulla sicurezza alimentare a Catania. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas), con il supporto dei colleghi della compagnia di Piazza Dante, hanno eseguito una serie di ispezioni in diverse attività di somministrazione di alimenti nel centro cittadino, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute dei consumatori. Durante le verifiche in una panineria di via Etnea – il nome non è stato fornito – i militari hanno riscontrato carenze igieniche come la presenza di brina nel frigorifero e un’increspatura dell’intonaco del soffitto sopra il punto cottura, con rischio di distacco di materiale. Il titolare dell’attività, un 27enne catanese, è stato sanzionato per mille euro.

Panini senza tracciabilità: scatta il sequestro

Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno controllato un’altra panineria – il nome non è stato fornito – in via Vittorio Emanuele Orlando, dove sono emerse violazioni sulla tracciabilità degli alimenti. Il titolare, un 32enne di Ragalna, è stato multato per 1.500 euro, mentre i militari hanno proceduto al sequestro di 8 chili di panini privi di data di produzione e numero di lotto, informazioni indispensabili per garantire la sicurezza alimentare. I carabinieri Nas hanno segnalato la violazione all’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, che disporrà la distruzione dei prodotti sequestrati.