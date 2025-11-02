Foto di 652234 da Pixabay

Sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine, che continuano i controlli alle attività commerciali, sono finite l’area del corso Italia e la zona del tribunale di Catania. Lungo la nota arteria la titolare 23enne di un bar è stata multata per 531 euro per l’installazione di un tendaggio abusivo e per l’omessa esposizione degli orari di apertura. Poco più avanti, sempre in corso Italia, un altro locale gestito da una 50enne ha ricevuto una sanzione da 173 euro per la medesima violazione.

Controlli in corso Italia e non solo

A piazza Giovanni Verga, un 41enne è stato sanzionato per aver occupato il marciapiede con tavoli e sedie, mentre in via Cesare Beccaria un gestore 31enne di un chiosco bar è finito nel mirino dei controlli per analoghi motivi. Il caso più grave in via Pasubio, dove un 22enne, titolare di un bar, è stato multato per occupazione illecita di suolo pubblico, affissione pubblicitaria abusiva e somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazioni. Le sanzioni complessive hanno raggiunto i 3.603 euro. Per tutti gli esercenti è scattato anche l’ordine di ripristino immediato dei luoghi, con la rimozione di strutture e arredi non autorizzati.